Eskişehir´de mevsimlik işçilere çadırlarında aşı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´e mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa´dan gelen ve kırsal Karahöyük Mahallesi´ndeki tarlalarda çalışan tarım işçileri çadırlarında aşılandı.

Şanlıurfa´dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir´e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 300 kişi, Alpu ilçesine bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi´nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgede ayçiçek, şeker pancarı, buğday ve domates tarlalarında çalışan işçiler için Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşı çalışması başlatıldı. Çadır bölgesine giden ekipler, işçilerin kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra aşılarını yaptı.

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi görevlisi Dr. Babür Mimtaş, tarım işçilerinin bulundukları çadırlarda aşılandığını ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile mücadele kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karahöyük mahallesinde tarım işçilerimizi aşılamak üzere geldik. Görüldüğü üzere her bölgede herkese yetişmeye çalışıyoruz. Amacımız aşılanmamış hiç kimseyi bırakmamak. Bu planlama içerisinde de devam ediyoruz. Katılım son iki gündür gayet güzel. Arada bir yaptırmak istemeyenler oluyor ama onları da ikna etmeye çalışıyoruz. Aşı bilinci oturmuş. Aslında insanlar tehlikenin farkında. Bu farkındalık da bizim aşılama çalışmalarımızda hedefimize ulaşmamız açısından iyi. Mavi şehirler arasındayız. Bu da aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Eskişehir halkının, gerek dışarıdan gelen gerekse yerel halkın bu konudaki bilincinin de yerinde olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

KENTTEKİ AŞI DURUMU

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir´de 543 bin 144 kişi birinci doz, 407 bin 878 kişi ikinci doz aşısını oldu. Üçüncü doz olanlarla birlikte Eskişehir´de toplam yapılan aşı sayısı ise 1 milyon 40 bin 421´e ulaştı. Öte yandan Eskişehir yüzde 76,5 aşılama oranıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ ve İzmir ile birlikte aşılama oranı ile `mavi´ listede yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-08-05 12:49:12



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