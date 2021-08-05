Düğüne katılanlarda çıkan korona virüs mahalleyi karantinaya aldırttı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde düğüne giden 16 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, 350 nüfuslu bir mahalle karantina altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıcakaya ilçesine bağlı 120 haneli Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün organizasyonuna katılan 16 kişilik bir grubun korona virüs testleri pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile temaslı oldukları öğrenilen 25 kişi başta olmak üzere 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların HES kodu kontrolü ile mahalleye giriş ve çıkış yapabildikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.