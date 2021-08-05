Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de polisin baskın yaptığı 4 farklı iş yerinde kaçak tütün, cinsel gücü artırıcı haplar ve kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve cinsel gücü artırıcı hap satışı yaptığı tespit edilen 4 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise kaçak 112 kilo nargile tütünü, 15 bin 800 sarılmış sigara, 5 bin 163 adet cinsel gücü artırıcı hap, 3 bin adet bandrolsüz filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-05 15:38:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.