Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka artışı

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka sayıları artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı, 24-30 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 113,25´ten 112,64 artışla 225,89´a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 74,50 seviyesinden 34,05 artışla 108,55´e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı, 32,92´den 56,24 artışla 89,16´ya yükseldi.
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka artışı, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Özellikle Eskişehir´de mavi ve yeşil alanlar, kırmızıya bürünürken, diğer 2 kentte de kırmızı alanlar çoğaldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-08-05 15:42:01
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