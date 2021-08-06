Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, biçerdöver ile hasat yapılan buğday tarlasında yangın çıktı. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar görürken, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi.

İnönü ilçesine bağlı Derkeyalak Mahallesi'nde, Ali Osman Öztürk'e ait buğday ekili tarlada biçerdöverle hasat yapılırken, bıçaklarının tarladaki taşlara çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, ekinleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve traktörleriyle gelen köylüler müdahale etti. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar görürken, biçerdöver ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-08-06 10:09:21



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