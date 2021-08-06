Beylikova’da yüzme eğitimleri başladı

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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yapılan yüzme havuzunda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi“ kapsamında yüzme kursları başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Beylikova Belediyesi tarafından Beylikova İlçesinde yapılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi“ kapsamında, ilçeye yeni kazandırmış, Mihalıççık yolu üzerindeki Portatif Yüzme Havuzu’nda çocuklar, kadınlar ve toplamda 150 kursiyer öğrenci yüzme kurslarına başladı.

Beylikova’da yoğun katılım ile başlayan proje ile vatandaşlar keyifle yüzme öğreniyor.

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