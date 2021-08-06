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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neşe Gülmez’den aday öğrencilere kariyer planlama kılavuzu

İHA

Neşe Gülmez’den aday öğrencilere kariyer planlama kılavuzu

“Tercihim Eskişehir” platformu çevrimiçi etkinlikleriyle öğrenci adayları ve velileriyle buluşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen zirve söyleşilerinin bir diğer konuğu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı Organizasyon Dairesi Başkanı Dr. Neşe Gülmez oldu. Dt. Gülmez, gerçekleşen söyleşide öncelikle kendi kariyer ve iş hayatı hakkındaki deneyimlerini öğrenci adaylarıyla paylaştı.

“Üniversitelerle de çok yakın bir ilişki içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz”
Kariyer farkındalığı, doğru kariyer planlama konularında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi olarak çalışma koşullarından bahseden Dr. Gülmez, şu şekilde konuştu:
“Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir ofis olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimizin gençlere dokunuyor ve onların kariyerleri ile ilgili bazı avantajlar sağlıyor olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Biz Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin insan kaynağı stratejilerini belirleme konusunda kurulmuş bir üst kuruluşuz. Çalışmalarımızda ise Türkiye nüfusunun insan kaynağı planlaması, staj seferberliği gibi pek çok projeye dair altı dairemiz bulunuyor. Her bir dairenin de kendi sorumlu olduğu kendi projeleri var. Yetenek Kazanımı Organizasyon Dairesi olarak biz daha çok gençlere dokunuyoruz. Dolayısıyla üniversitelerle de çok yakın bir ilişki içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.”
“Projeler, öğrencilere her türlü kariyer alternatifine ulaşma imkânı sağlıyor”
Projelerin detaylarına da değinen Dr. Neşe Gülmez, “Staj Seferbirliği, Kariyer Kapısı gibi gençlerin de iyi bildiği projelerimiz de bu kapsamda yürütülen çalışmalardan bazılarını oluşturuyor. Kamu kurumlarındaki staj imkânlarının tüm gençlere yetkinlik temelli olarak dağıtılması ile ilgili bu projelerde öğrencilerimiz oldukça verimli bir süreç geçiyorlar. Bu program kapsamında öğrencilerimiz lise bitiminden lisans son sınıfa kadar kendilerini geliştirmeye yönelik her türlü bilgiyi edevlet üzerinden yapacakları kariyer kapısı başvuru formları ile bize iletiyorlar. Yetenek Kapısı projesi ise işverenleri, üniversiteleri ve üniversite öğrencilerini bir araya getiriyor. Öğrencilere farklı kariyer etkinliklerinden iş ve staj olanaklarına kadar her türlü kariyer alternatifine ulaşma imkânı sağlıyor. YTNK TV, Söz Yetenekte Platformu’nda da kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimiz çok farklı videolara ulaşabiliyorlar. Örneğin, kamu ya da özel sektörde kariyer nasıl şekilleniyor? Firmalarda çalışma koşullarına göre nasıl yetkinliklerim olmalı? gibi bilgileri ve daha fazlasını doğrudan bu kurumların insan kaynakları yetkililerinden alabildikleri videolar aracılığıyla bir platformla gençlerimize ulaşıyoruz. Danışman Bilgi Sistemi projemizde de MEB’e bağlı tüm rehber öğretmenlerin kullandığı ve lise öğrencilerinin de bu vesileyle ulaşabileceği bir alan sunuluyor. Böylece öğrencilerimiz üniversitelerin bölüm bazındaki bilgilerine erişebiliyorlar. Bahsettiğim tüm projelerimiz ve daha fazlasına ait bilgiler de web sitemiz de bulunuyor” diye konuştu.
“Anadolu Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz”
Anadolu Üniversitesi’nin Staj Seferbirliği projesine katılan ilk üniversite olması konusuna da değinen Dr. Gülmez, “Anadolu Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu öncülük bizim için çok güzel bir gelişme oldu. Bu doğrultuda Anadolu Üniversitesi yönetimi, ‘Biz de bir kamu kurumuyuz, nitelikli insan kaynağına sahibiz ve dolayısıyla bu ‘seferbirliğin’ içinde biz de yer almak istiyoruz.' dedi. Bu ilk adım çok güzel bir oluşuma sebep oldu ve akabinde pek çok üniversite de bu projeye dâhil oldu. Bu başarıyı inisiyatif alarak stajyer öğrenci seçimlerine başlayan ve stajyer öğrenci alan Anadolu Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu vesileyle hem Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’a hem de Anadolu Üniversitesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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