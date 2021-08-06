Eskişehir´de, bor madeni tesislerinde trafo patlamasıyla yangın çıktı

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde, bor madeni üretimi yapılan Eti Maden İşletmeleri'nin Kırka tesislerinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. 'Penta-4' isimli birimde büyüyen yangının, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nün Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka İşletme Tesisleri'nde, elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Trafoda hemen ardından başlayan yangın, kısa sürede bor madenlerinin işlendiği 'Penta-4' birimine sıçradı. Alevlere önce tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Tesislere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise ayakta müdahale edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-08-06 14:40:39
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