Eskişehir´de, bor madeni tesislerinde trafo patlamasıyla yangın çıktı

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Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Seyitgazi ilçesinde, bor madeni üretimi yapılan Eti Maden İşletmeleri'nin Kırka tesislerinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. 'Penta-4' isimli birimde büyüyen yangının, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü´nün Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka İşletme Tesisleri'nde, elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Trafoda hemen ardından başlayan yangın, kısa sürede bor madenlerinin işlendiği 'Penta-4' birimine sıçradı. Alevlere önce tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, köpük sıkarak müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Tesislere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise ayakta müdahale edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-08-06 14:40:39



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