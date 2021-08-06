Yoğun geçen düğün sezonu gelinlikçilerin yüzünü güldürdü

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Eskişehir'de pandemi dolayısıyla ertelenen düğünlerin başlamasıyla yaşanan yoğunluk gelinlikçi esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirlerinin 1 Temmuz itibariyle normalleşmesi sonrasında düğün sezonu açıldı. Geçtiğimiz sene yapılamayan düğünlerin de bu sezona sarkmasıyla birlikte yaşanan yoğunluk, sektör paydaşlarını etkiledi. Birçok sektörde yoğunluk yaşanması esnafın yüzünü güldürdü. Uzun zamandır yoğun iş temposunu bekleyen esnaflar, tekrar kısıtlama gelmesinin tedirginliğini de yaşıyor.

“Ağustos ayı çok yoğun geçecek”

Eskişehir’de uzun yıllardır gelinlik sektöründe hizmet veren Dursun Sevim, işlerinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Ayrıca tekrar kapanma tedirginliğinden dolayı eylül ayında sipariş yoğunluğu olmadığını söyleyen Sevim, “Düğün sezonu geçtiğimiz seneye göre daha hareketli devam ediyor. Uzun zamandır beklediğimiz yoğunlukla karşı karşıyayız. Geçen sene iptal olan düğünlerin de bu sezon yapılacak olmasıyla özellikle Ağustos ayı çok yoğun geçecek. Siparişler yoğun ilerliyor. Ay sonuna kadar bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayında ise insanlarda oluşan tekrar kapanma korkusu işleri yavaşlatacak. Eylül ayı için sipariş yoğunluğu şuanda oluşmadı” diye konuştu.

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