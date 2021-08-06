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Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı

İHA

Vatandaşlar cuma namazını ağaç gölgesinde kıldı

Eskişehir’de 36 dereceyi bulan hava sıcaklığında cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, ibadetlerini ağaç gölgesinde yaptı.
Yurt genelinde kendini hissettiren aşırı sıcaklıklar hayatı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Eskişehir’de de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün Cuma namazı için Reşadiye Camii’ne giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak adına, caminin avlusunda yanlarında getirdikleri karton ile seccade üzerinde namaz kıldı. 36 dereceyi bulan hava sıcaklığından en az etkilenmeye çalışan vatandaşlar, genellikle ağaç gölgelerinde ibadetlerini gerçekleştirdi.

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