Organik tarımın önemi her geçen gün artıyor Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş: “Tarım ve Orman Bakanlığı organik ürün üreticilerine sertifika düzenliyor” “Organik tarım daha yüksek gelir sağlıyor” “Bu seçkin üretimin devamlılığını sağlamalıyız”

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, organik tarımın önemine değinerek, “Yaşadığımız çevre ve sağlığımızın korunduğu bu seçkin üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin ürettiği organik tarım ürünlerini satın almaya öncelik vermeliyiz” dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce, “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında eğitim ve tanıtım faaliyetleri sürdürülürken aynı zamanda zirai mücadele ilacı kalıntısı olup olmadığının tespiti için de üretim sahalarından yaş sebze ve meyve numuneleri alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, organik tarımla uğraşan çiftçilerin daha yüksek gelir elde etme avantajına sahip olduğunu belirtti.

“Tarım ve Orman Bakanlığı organik ürün üreticilerine sertifika düzenliyor”

Gümüş, yaptığı açıklamada organik tarım ile hem çevreye zarar verilmediğini hem de tüketicilerin sağlığını tehdit eden unsurların oluşmadığını aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü sertifikasyon süreçlerinden bahseden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Sentetik gübre ve zira mücadele ilacı kullanılmadan güvenilir ürünler kategorisinde üretilen organik ürünler ile çevreye zarar verilmediği gibi tüketicilerin de sağlığını tehdit eden kalıntıların oluşması engellenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edilen organik ürün üreticilerine müteşebbis ve ürün sertifikaları düzenlenmektedir. Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimiz bu sertifikaların doğrulanması için sertifikasyon kuruluşlarının arazi ve büro denetimlerini gerçekleştirmektedir. Ardından hasat öncesi zirai mücadele ilacı kalıntısı ve satış noktalarının denetimi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Organik tarım ürünlerini satın almaya öncelik göstermeliyiz”

Organik tarımda daha yüksek gelir elde etme avantajı olduğunu ifade eden Gümüş, sözlerine şöyle devam etti:

“Genellikle küçük işletmelerde aile iş gücü değerlendirerek yapılan organik tarımla çiftçilerimiz diğer üretimlere göre daha yüksek bir gelir elde etme avantajına sahip olmaktadır. Yaşadığımız çevre ve sağlığımızın korunduğu bu seçkin üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin ürettiği organik tarım ürünlerini satın almaya bizler de öncelik vermeliyiz.”

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