Eskişehir´de, bor madeni tesislerinde yangın çıktı (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Eskişehir´in Seyitgazi ilçesinde, ETİ Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan PENTA 4 isimli Bor İşleme Fabrikası´nda elektrik atölyesinde bulunan panolardan başladığı değerlendirilen yangın, işletmeye ait 3 yangın söndürme aracı, ilçe belediyesine ait arazöz, 1 yangın söndürme aracı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4, Orman İşletme Şefliği'ne ait 2, Kütahya Belediyesi'ne ait 1, İhsaniye ilçesinden 2 itfaiye aracıyla yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "06 Ağustos Cuma günü saat 12.00 sularında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait Eskişehir Kırka´da faaliyet gösteren 5 üretim tesisinden birinin atölyeler bölgesinde çıkan kısmi yangına acil olarak müdahale edilmiş ve tüm çalışanlar tahliye edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın saat 14.30 itibarıyla tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangına maruz kalan kısımda en kısa sürede gerekli çalışmalar yapılarak; üretim, sevkiyat ve satış programında herhangi bir gecikme yaşanmayacak, faaliyetler aksatılmadan sürdürülecektir" denildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir / Seyitgazi ESKİŞEHİR,(DHA)

2021-08-06 16:18:46



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