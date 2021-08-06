Eti Maden İşletmelerinden yangına ilişkin açıklama

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde faaliyet gösteren Eti Maden İşletmeleri, bugün öğlen çıkan yangınla alakalı kamuoyu duyurusu yaptı.



Yapılan açıklamada, 5 tane faaliyet gösteren üretim tesislerinin bir tanesinin atölyeler bölgesinde kısmi yangın çıktığı belirtilirken tüm çalışanların tahliyesiyle yangına müdahile edildiği ve kısa sürede alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi. Eti Maden İşletmelerinin yaptığı açıklamanın devamında ise, “06.08.2021 tarihinde saat 12.00 sularında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Eskişehir Kırka'da faaliyet gösteren 5 adet üretim tesissinden bir tanesinin atölyeler bölgesinde çıkan kısmi yangına acil olarak müdahile edilmiş ve tüm çalışanlar tahliye edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın saat 14.30 itibariyle tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Yangına maruz kalan kısımlar en kısa sürede çalışma yapılarak; üretim, sevkiyat ve satış programında herhangi bir gecikme yaşanmayacak, faaliyetler aksatılmadan sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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