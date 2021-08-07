Anadolu Üniversitesi “Spora Destek Bursu” ile öğrencilerin yanında

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Anadolu Üniversitesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) iş birliğinde verilen “Anadolu Spora Destek Bursu” ile spor müsabakalarında üniversiteyi temsil edecek azimli ve başarılı öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi, “Spora Destek Bursu” ile milli sporcu adaylarının akademik yaşamlarında da profesyonel sporcu kariyerlerinde de yanında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın öncülüğünde ve Eğitimi Destekleme Vakfı’nın (EDEV) iş birliğinde geçen sene başlatılan Anadolu Üniversitesi burslarına bu sene eklenen “Anadolu Spora Destek Bursu” ile öğrencilerin akademik ve spor başarıları desteklenerek eğitim hayatı boyunca spor müsabakalarında üniversiteyi temsil edecek azimli ve başarılı öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversite öğrenci adayı olan milli sporcuların Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmeleri halinde üniversitenin diğer olanaklarının yanı sıra spor bursu kazanan öğrencilere nakdî destek ve akademik yaşamları boyunca yemekhanede ücretsiz yemek imkânı sunuluyor.

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