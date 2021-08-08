Azerbaycan’dan gelen itfaiye konvoyu Eskişehir’den geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan’dan gelen itfaiye konvoyu Eskişehir’den geçti

İHA

Azerbaycan’dan gelen itfaiye konvoyu Eskişehir’den geçti

Azerbaycan’dan ülkemize desteğe gelen itfaiye konvoyu, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden geçiş yaparak yangın bölgesine gitti.
Günlerdir ülkemizin özellikle kıyı şeridindeki birçok ormanlık alanını etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangınların tamamının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanması için Azerbaycan’dan desteğe gelen itfaiye konvoyu Eskişehir’den geçti. Sivrihisar yolundan geçerek yangın bölgelerine giden 50 itfaiye kamyonu ve personelleri, gören vatandaşların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.
İtfaiye kamyonlarının bazılarının üstünde yan yana asılı olan Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi
YEREL HABERLER Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez ...
Düğün sektörü yaz aylarında güldü
YEREL HABERLER Düğün sektörü yaz aylarında güldü
Mühendislik okudu dondurmacı oldu
YEREL HABERLER Mühendislik okudu dondurmacı oldu
Sivrihisar’da sel hayvanları ve tarlaları vurdu Selden etkilenen Sivrihisar’a yardım eli
YEREL HABERLER Sivrihisar’da sel hayvanları ve tarlaları ...
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın ...
Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Topunu almak isterken kanala düşen çocuğun cansız ...
Sivrihisar'da aniden bastıran dolu ve yağmur sele neden oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sivrihisar'da aniden bastıran dolu ve yağmur sele ...
Sivrihisar'da aniden bastıran dolu ve yağmur sele neden oldu
YEREL HABERLER Sivrihisar'da aniden bastıran dolu ve yağmur sele ...
Şiddetli yağmur ilçeleri vurdu
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur ilçeleri vurdu
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah aranıyor 
YEREL HABERLER Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah ...
Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü Kanala düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala ...
Musaözü Tabiat Parkı bu kez boş kaldı Musaözü Tabiat Parkı hafta sonunu sessiz geçirdi
YEREL HABERLER Musaözü Tabiat Parkı bu kez boş kaldı Musaözü Tabiat ...
Eskişehir’de hava sıcaklığı 11 derece birden düştü
YEREL HABERLER Eskişehir’de hava sıcaklığı 11 derece birden düştü
Anadolu Üniversitesi “Spora Destek Bursu” ile öğrencilerin yanında
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi “Spora Destek Bursu” ile ...
Çinli büyükelçi lületaşı işledi
YEREL HABERLER Çinli büyükelçi lületaşı işledi
Yeşiltepe Mahallesi’nden Manavgat'a yardım kamyonları yola çıktı
YEREL HABERLER Yeşiltepe Mahallesi’nden Manavgat'a yardım kamyonları ...
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı Eğitim hayatını ve hayallerini gerçekleştirmek için başladığı yolda fenomen oldu İsmail Ünsal: “Akademik kariyer için başladım birazcık fenomen oldum”
YEREL HABERLER Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca ...
Ormancı Yaşar, alevlerin çevresini sardığı dehşet anını anlattı
YEREL HABERLER Ormancı Yaşar, alevlerin çevresini sardığı dehşet ...
Muğla’daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir’de tedavi altında Muğla’da yanmaktan son anda kurtulan kedi Eskişehir’de tedavi ediliyor Muğla'daki yangından Eskişehirli vatandaş kurtardı
YEREL HABERLER Muğla’daki yangınlarda yaralanan kedi Eskişehir’de ...
Bir fincan kahvenin fiyatı 40 yıllık hatırını geçti Kahvenin fiyatı bir ay içerisinde yüzde 100 arttı
YEREL HABERLER Bir fincan kahvenin fiyatı 40 yıllık hatırını ...
Eskişehir´de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de yürüyüş ve basın açıklamaları 15 gün ...
Eti Maden İşletmelerinden yangına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Eti Maden İşletmelerinden yangına ilişkin açıklama
Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi