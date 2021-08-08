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Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi

DHA

Delta varyantı tedavisi gören Ezgi, bebeğini ilk kez tabletten izledi


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 34 haftalık hamileyken Delta varyantı koronavirüse yakalanan Ezgi Kuraner (26), bebeğinin kalp atımında bozukluk tespit edilmesi üzerine erken doğuma alındı. Erkek bebeğini dünyaya getirdikten sonra eşi ile birlikte koronavirüs tedavisi gören genç anne, hasta yatağından kuvözdeki bebeğini ilk kez hemşirelerin cep telefonundan görüntülü görüşmeyle tabletten izledi. Yaşadığı mutluluğu "Çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu" olarak tarif eden Ezgi Kuraner, "Gerçekten de kelimelere sığmaz, benim için çok güzel bir sürpriz oldu" dedi.
Eskişehir´de oturan Ezgi ve Burak Kuraner çifti geçtiğimiz hafta görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi ile Delta varyantı koronavirüse yakalandıklarını öğrendi. 34 haftalık hamile olan Ezgi ile eşi Burak Kuraner, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi koronavirüs servisine yatırıldı. Bu sırada yapılan kontrollerde ise bebeğin koronavirüs hastalığı nedeniyle kalp atımlarında bozukluk olduğu anlaşıldı. Erken doğuma alınan Ezgi Kuraner, 2 kilo 235 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kuraner çiftinin henüz isim koymadığı erkek bebeğe yapılan Covid-19 testleri ise negatif çıktı. Bebek yeni doğan servisinde kuvöze alındı.
HASTANE GENÇ ANNEYE SÜRPRİZ YAPTI
Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi,  eşi Burak Kuraner ile aynı odada delta varyantı koronavirüs tedavisi süren  anne Ezgi´ye moral vermek için sürpriz hazırladı. Hemşireler kuvözde olan bebeği cep telefonuyla görüntülerken, Kuraner çifti de odalarından görüntülü görüşme sayesinde bebeklerini ilk kez tabletten izledi. Bebeğini ekrandan gördüğünde adeta nefesi kesilen Ezgi Kuraner, çok zorlu bir süreçten sonra bebeğini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadığı o anları `çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu´ olarak nitelendiren Ezgi Kuraner şunları söyledi:
"Çok zorlu bir süreçti. Biz koronavirüse yakalandığımızı anlamadık. Öğrendiğimizde de bebeğim olduğu için hemen hastaneye gelip hastanede yatmak istedim. Geçen hafta hastaneye yattım. Bebeğim iyiydi, her şeyi normaldi, daha sonra kalp atışları düştü. O yüzden hemen sezaryenle aldılar. İyi ki de burada hastanedeymişiz. Bebeğimize sağ salim kavuşmayı hayal ediyoruz. Üç gün yoğun sezaryenle doğum nedeniyle bakımda yattım. Yeni çıktım ve koronavirüs servisine aldılar. Şu anda iyiyim çok şükür. Bir an önce bebeğime kavuşmak istiyorum" dedi.
Hastane yönetimine bebeğini gösterdikleri için teşekkür eden Ezgi Kuraner, ekrana bakakaldığını ve tarif edilemez duygular yaşadığını ifade ederek, "Çok farklı bir duygu. 'gerçekten bu benim mi?' dedim yani. Çok tuhaf, anlatılmaz yaşanır bir duygu. Gerçekten de kelimelere sığmaz, öyle söyleyeyim. İyiyim, mutluyum, sağlığım iyi. Teşekkür ederim, çok güzel bir sürpriz oldu. Allah razı olsun. Telefonla sürekli arıyorduk, arıyorduk. Göremeyince de iyi mi kötü mü bilemiyorduk" şeklinde konuştu.
`BU DUYGU ANLATILMAZ, YAŞANMASI LAZIM´
 Burak Kuraner (30) de koronavirüs tedavisi gördükleri için odadan çıkmadıklarını ve bebeklerinin durumlarını sürekli telefonla sorduklarını söyledi. Bebeklerini görüntülü olarak izledikleri için çok mutlu olduklarını anlatan Burak Kuraner, şunları söyledi:
"Sadece telefonla arayıp bebeğin durumunu öğrenmeye çalışıyorduk. Ben teknolojinin bu kadar gelişip, böyle ayağımıza kadar gelip bebeği kimsenin göstereceğini tahmin etmiyordum. Bu duygu anlatılmaz, yaşanması lazım gerçekten. Biz ilk defa anne baba olduk. Keşke korona olup da buralarda olmasaydık. Hastalık bu, geldi bizi de buldu. Sağlığının iyi olduğunu bildiğimiz için ve gözümüzle de gördüğümüz için çok mutluyum şu anda. Görmeseydim, bir buruklukla burada haber bekliyorduk şu anda. Acaba iyi mi, kötü mü? Biz de buradan çıkamadığımız sürece göremeyecektik ama şu an gördük. Allah razı olsun. Çok mutluyuz" dedi.
`30 DAKİKA GEÇ KALSAK, BEBEĞİ KAYBEDECEKTİK´
Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nihat İnan, annesi delta varyantı koronavirüs olan bebeğin kalp atım bozukluğu yaşadığı için erken doğuma alındığını söyledi. Yaklaşık 30 dakika daha geç kalınması halinde bebeği kaybedebileceklerini ifade eden Dr. İnan, şöyle konuştu:
"Bebeğin kalp atım hızı (NST) acil durumda olduğunu görünce hemen doğumhaneye aldık. Arkadaşlar hızlı bir şekilde doğumhaneye gönderdiler, biz de hızlı bir şekilde müdahaleyi yaptık ve canlı, sağlıklı olarak bebeği dünyaya getirdik. Gerçekten şansımız da tam yaver gitti. Doğumhaneye 20-30 dakika sonra geç alsak belki de bebek canlı çıkmayacaktı. Bu açıdan mutluyuz. Annenin ilk başlardaki kontrollerinde problemler olmasına rağmen şimdi onlarda da sıkıntı yok. Oksijen seviyeleri çok iyi. Covid ile alakalı bir sıkıntısı yoktu ama bebeği etkilemişti. Bebek gerçekten büyük bir problemi atlattı. Altı hafta erken doğmasına rağmen çok şükür sağlıklı. Covid bu durumu tetiklemiş olabilir çünkü gebeliğin son üç ayında özellikle bebek ve anne için riskli olabiliyor. Bebeği etkileyebiliyor. Anne ve bebek ölümlerine rast geliyoruz. Burada çok şanslıydık. Servisteki arkadaşların işini tam vaktinde yapması, hemen bize bildirmesi, hızlı gelmesi nedeni ile bir sıkıntı yaşamadık" şeklinde konuştu.
Ezgi ve Burak Kuraner çiftinin Eskişehir Şehir Hastanesi Covid servisindeki tedavisi sürerken, bebeğin de çok sağlıklı olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-08-08 10:30:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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