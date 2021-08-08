Eskişehir'den Marmaris'e saman yardımı

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik ve gönüllüler Marmaris'te yangından etkilenen hayvanlar için saman yardımında bulundu.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik ve gönüller Marmaris'te çıkan yangında etkilenen hayvanlar için bir tır dolusu saman toplayarak, Marmaris Hayvan Barınağı'na gönderildi.

Yapılan yardım sonrası konuşan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Başkan Gazi Çelik, "Eskişehir'den Marmaris Hayvan Barınağına gönderilen yardımlar için gönüllü olarak katkıda bulunan Nezih Ağaoğlu'na, Ali Şahin'e, Kıvanç Şener'e, Volkan Dikmensoy'a, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Hayri Öztekin'e, Eskişehir Şöförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili sayın Kadir Ağır'a katkılarından dolayı şahsım ve üyelerin adına teşekkür ederim. Bu felakette zarar görmüş olan vatandaşlarımıza bir nebze katkımız oldu ise ne mutlu bize. Allah bir daha böyle acılar göstermesin ülkemize" diyerek temennide bulundu.

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