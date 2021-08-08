71 Evler’de pazar sevinci

Odunpazarı ilçesinin kalabalık mahallerinden 71 Evler mahallesinde gecikmenin ardından açılan semt pazarından vatandaşlar ve satıcılar ilgi gösterdi.

Odunpazarı ilçesinin en kalabalık mahallelerinden birisi olan 71 Evler mahallesinde vatandaşların talebi doğrultusunda Odunpazarı Belediye Meclisi pazar yeri kurulması kararı almıştı. Pazar yerlerinin kura ile belirlenmesine rağmen, Eskişehir Pazarcılar Odası mahalleye pazar kurulmasına karşı çıktı. Pazarcılar Odası’nın tüm itirazlarına rağmen 71 Evler mahallesinde açılan pazar tezgâhı sayısı da pazar alışverişi için gelen vatandaşların ilgisi de giderek artıyor.

“Başkan Kurt’a teşekkür ederiz”

Vatandaşlar, Pazarcılar Odası’nın 71 Evler mahallesinde açılan pazarı engellemeye çalışmasına tepki gösterdi. Emek mahallesinde kurulan pazara gitmek için 2 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, Pazarcılar Odası’nın tavrına tepki göstererek, Emek Pazarı'nı ve çevredeki manav ile marketleri boykot edeceklerini söyledi. Sadece 71 Evler mahallesinde kurulacak pazardan alışveriş yapacaklarını kaydeden mahalle sakinleri, 71 Evler ’de pazarın kurulması için çaba gösteren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

“Pazar esnafı mutlu”

Pazarcı esnafı da 71 Evler mahallesinde kurulan pazardan memnun olduklarını ifade ederek, halka hizmet için çaba gösterdiklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesi de tezgâh açan pazarcı esnafına destek amacı ile 71 Evler mahallesinde kurulan pazar yerinde şapka, pilav ve ayran dağıttı. Pazar yerinde düzenlenen pilav ikramına, vatandaşlar ve pazar esnafı büyük ilgi gösterdi.

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