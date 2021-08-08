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87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini jandarma buldu

İHA

87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini jandarma buldu

Eskişehir’in Günyüzü ilçesine gelen alzaymır hastası olan 87 yaşındaki kadının yakınlarını jandarma ekipleri buldu.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde şehirlerarası otobüsüne binen tekerlekli sandalyeye bağlı 87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer Şahin, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi'ne geldi. Otobüs mahalleye geldiğinde kim olduğunu bile hatırlamayan Hacer Şahin'i yakınları almaya gelmedi. Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadının yakınlarını araştırmaya başladı. Sadece oğlunun adının Musa olduğunu ve Kayakent Mahallesi'nde çobanlık yaptığını söyleyen Hacer Şahin, tekerlekli sandalyesiyle kaldığı ilçede yardımına jandarma koştu. Ekipler yaptıkları çalışma sonrasında Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan kızına ulaştı. Hacer teyze ekiplerce kızına ulaştırıldı.

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