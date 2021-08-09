Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor Antika işiyle uğraşan Bülent Aynacı: “Saatlerin hepsi Osmanlı zamanından kalma”

Osmanlı zamanından kalma 140 yıllık sarkaçlı saat çalışmasıyla kendisine hayran bırakıyor.

Osmanlı döneminde neredeyse her evde bulunan sarkaçlı saatler, günümüzde çok tercih edilmese de antika severlerin ilgisini çekiyor. Eskişehir’de kurulan antika pazarında, eski yıllardan kalma saatler satan Bülent Aynacı’nın tezgâhı görenleri hayran bırakıyor. Tezgâhta bulunan 140 yıllık sarkaçlı saate ise fiyat olarak 2 bin TL paha biçiliyor.

“Biz bunları hala ayakta tutmaya çalışıyoruz”

Eskişehir’de uzun yıllardır antika işiyle uğraşan Bülent Aynacı, 140 yıllık saatin aktif olarak çalıştığını belirtti. Antika saatlerin tamirini yapan ustaların azaldığına da değinen Aynacı, “Buradaki saatler minimum 140 yıllık. Saatlerin hepsi Osmanlı zamanından kalma. Aktif olarak hala çalışıyor ve herhangi bir sıkıntısı yok. Bu saatler sarkaçlı ve anahtar kurmalı. Şu an bu saatin fiyatı 2 bin TL. Bunların tamirini yapan ustalarımız da çok azaldı. Bu saatlerin bize maliyeti fazla oluyor ama biz bunları hala ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gelen talepler olumlu yönde. Alıcıların ilgisini çekiyor” diye konuştu.

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