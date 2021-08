Kasık fıtığında tek çözüm cerrahi tedavi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Hüner: “Kasık fıtıklarında tek tedavi yöntemi cerrahi”

Her 10 erkekten birinde görülen kasık fıtığında zamanında cerrahi müdahalenin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Hüner, “Tedavi edilmemesi durumunda fıtık genişleyerek şişlik artar. Kasık fıtıklarının tedavisi kesinlikle cerrahidir” dedi.

Yaygın bir sağlık sorunu olan kasık fıtığı yeni doğan bebeklerde, ileri yaştaki erkeklerde sıkça görülüyor. Tüm fıtık türlerinin yüzde 80’ini oluşturan kasık fıtığı, karındaki organların kasık bölgesindeki karın duvarındaki bir yırtıktan girerek cilt üzerinde şişlik oluşturması olarak tanımlanıyor. İleri yaştaki her 10 erkekten birinde görülen kasık fıtığında uzmanlar cerrahi müdahalenin zorunlu olduğunu söylüyor. Hastalığın kendiliğinden iyileşeceğinin düşünülmesi ve buna bağlı olarak tedavinin geciktirilmesi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Hüner, kasık fıtığı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.



“Kendi kendine iyileşmez”

Hemen her yaşta ortaya çıkmasına karşın özellikle yeni doğan, bebeklik ve ileri yaşlarda daha sık görülen kasık fıtığının hapşırma, öksürme, ıkınma ve zorlanma ile karın içi basıncın artmasına bağlı olarak geliştiğini anlatan Uzm. Dr. Tolga Hüner, “Tedavi edilmemesi durumunda fıtık genişleyerek şişlik artar. Kasık fıtıklarının tedavisi kesinlikle cerrahidir. Beslenme ve diyet, egzersiz ya da ilaç yardımıyla zaman içinde kendi kendine iyileşmez” ifadelerini kullandı.



Erkeklerde daha sık görülüyor

Kasık fıtığına erkeklerde daha sık rastlanmasının anatomik nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Hüner, “Kalıtımsal nedenler, kalojen sentezinin azalması, bağ dokularının zayıflaması, yaşlılık, aşırı zayıflama ya da kilo alma, ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, kronik öksürük, idrar güçlüğü, gebelik, travmalar, karın içinde olan tümörler de fıtık oluşumuna yol açabilir. Kasık fıtığının oluşumuna neden olan diğer faktörler olarak da kronik akciğer rahatsızlıkları, kronik kabızlık, prostat hastalıkları, prematüre doğmuş olmak, daha önce fıtık ameliyatı geçirmek, sigara ve aşırı egzersizi de sayabiliriz” diye konuştu.



En çok görülen şikâyet yanma ve batma hissi

Genellikle kasık bölgesinde şişlik ya da kabarıklık olarak kendini belli eden fıtıklar, kimi zaman herhangi bir yakınmaya yol açmıyor. Sıklıkla rastlanan şikayetlerin “kasıkta huzursuzluk, yanma ve batma, ağır kaldırmada basınç hissi, rahatsızlık ve acı, yemeklerden sonra ağrı ve kabızlık” olarak sıralandığını belirten Hüner, “Sıkışan organın dolaşımı bozulur ve kangren oluşumuna organ delinmelerine yol açabilir. Karın içi zarı iltihaplanmalarına neden olabilir. Bu her zaman oluşan şişliğin daha sert ve şiddetli ağrı ile kendini belli etmesi ile anlaşılabilir. Acil ameliyat gerektirmektedir. Rutinde yapılan laparoskopik (kapalı) ameliyat şansımızı yitirebiliriz. Klasik açık ameliyat gerekebilir” şeklinde konuştu.



“Tek tedavi yöntemi cerrahi”

Kasık fıtığının tek tedavi yolunun cerrahi olduğunu vurgulayan Dr. Tolga Hüner, “Kişi sosyal hayata daha kısa sürede döner, daha az ağrı yaşar. Ancak hastanın genel anestezi almaya engel bir durumu söz konusu ise sıkışmış fıtığı mevcutsa, ileri derecede büyük fıtığı var ise hastaya klasik açık fıtık ameliyatı yapılır. Herhangi bir diyet programı bulunmaz ve kişi kendini iyi hissettiği an işe başlayabilir. Evde de bir buçuk ile üç ay boyunca ağır kaldırmamaları, yapılan egzersizlere aynı süre ile ara verilmesi, düzenli ve dengeli beslenerek kilonun kontrol altında tutmaları gerekir” dedi.

