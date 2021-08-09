Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Eskişehir’de bir mahalle daha karantinaya alındı.

Eskişehir’de vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. Son olarak Alpu ilçesine bağlı Uyuz Hamam mahallesinde pozitif ve temaslı vakaların artışı nedeniyle yeni tedbirler alındı. Alpu Kaymakamlığı’nın talimatı ile ilçede Covid19 tedbirleri kapsamında ilçede 14 günlük karantina başladı. İlçeye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonucunda, Uyuz Hamam mahallesinde bulunan 6 pozitif ve 7 temaslı olmak üzere ev karantinasına alınan 13 şahsın kontrolleri filyasyon ekiplerince, diğer alınan tedbirlere ait kontrollerin ise jandarma ekiplerince yapılması kararı verildi.

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