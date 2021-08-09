Sivrihisar’da sel bilançosu gün yüzüne çıktı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu hasar tespit çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi geçtiğimiz gün sele teslim oldu. Kuvvetli sağanak yağışın ardından sel sularının vurduğu ilçede büyük hasar oluştu. Birçok ekili alanın sular altında kaldığı ilçede, 33 küçükbaş hayvan telef olurken 1 evi de su bastı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlık alanların da zarar gördüğü sel afetinde, bazı evlerin avlusunu da su bastı.

Sel sularının çekilmesiyle hasarın daha belirgin şekilde görüldüğü ilçede yaraları sarmak için çalışmalar başladı.

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