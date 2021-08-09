Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir’de sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmesi için hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Bursa karayolundaki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 548 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

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