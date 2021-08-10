Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı

Anadolu Üniversitesi, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adlı dijital platformda tercih sürecindeki aday öğrencilerle bir araya gelerek kampüs olanakları ve burs imkânları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere tercih sürecinde destek olabilmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” 36 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dijital platformda aday öğrenciler ve üniversiteleri bir araya getiren fuarda Anadolu Üniversitesi program kataloğu, kampüs olanakları ve burslarla ilgili bilgilendirici malzemelerle yerini aldı.

“Üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik”

Öğrenci, veli ve psikolojik danışmanların bilgilendirildiği fuar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Twitter ve YouTube üzerinden yaptığı karşılama konuşması ile başladı. Aday öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş oldukları başarı ve gayretleri için tebrik eden Özvar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugünlerde program ve üniversite tercihleri konusunda geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Küresel Covid19 salgınının yol açtığı bu sancılı dönemde, tercih sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik. 0306 Ağustos 2021 tarihlerinde dört gün boyunca 09.0017.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sanal fuarın, tercih sürecindeki kararlarınızda önemli oranda yol gösterici olacağına, size en uygun program ve üniversite tercihini yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarda öğrenim görmek istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖKATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatmak isterim."

Anadolu Üniversitesi standı fuarda ilgi odağı oldu

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı’na katılan 200 yükseköğretim kurumundan biri olan Anadolu Üniversitesi, aday öğrencilere çevrim içi danışmanlık hizmeti sunarak öğrencilerin üniversite ve Eskişehir’e ilişkin sorularını yanıtladı. Sesli ve görüntülü görüşmeler yaparak sorularını ileten öğrenci adayları böylelikle yeni açılan bölümlerle ilgili de bilgi sahibi oldu. Üniversiteye ilişkin bölümler, programlar, yurt dışı ilişkileri, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri, topluluklar, çift ana dal ve yan dal olanaklarıyla ilgili bilgilerin verildiği fuarda, Anadolu Üniversitesi standı öğrenci adayları için ilgi odağı oldu.

Anadolu Üniversitesi, bu fuarın yanı sıra eş zamanlı olarak eğitim tanıtım fuarlarında çevrim içi ve fiziksel katılımla öğrenci adaylarının yanında olmaya ve tanıtım hizmeti vermeye devam ediyor.

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