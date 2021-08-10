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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ’den aday öğrenciler için tercih rehberi

İHA

ESOGÜ’den aday öğrenciler için tercih rehberi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, üniversite tercih sürecinde adayların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
Doç. Dr. Karademir 20202021 EğitimÖğretim yılında salgın sebebiyle üniversitelerin uzaktan öğretim ortamı sunduğunu belirterek, “Üniversiteler; hem gerçeğe yönelik teorik bilgileri hem de uygulamaya dönük deneyimleri barındıran, bilgiyi tüm yönleriyle ve gelenekleriyle ele alan, üreten, transfer eden, yaygınlaştıran ve sosyalleştiren; kuruluş yapısı itibariyle özerk olan araştırma ve eğitim ortamlarıdır. Salgın sebebiyle üniversiteler geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak uzaktan öğretim yoluyla dersleri yürütmüşlerdir” dedi.
Üniversitenin bilimsel ve mesleki bilgi edindirmesinin yanı sıra öğrencilerine, beceri eğitimi sağlayan, farklı deneyimler sunan, özdenetimi ve sosyalleşmeyi en üste çıkardığını belirten Doç. Dr. Karademir, “Bir adım sonra üniversite öğrencisi olacak sizler bunları birlikte sağlayan bir üniversite tercih ederek hayatınıza bir yol çizmiş olacaksınız. Çünkü tüm bileşenleriyle üniversite okuma süreci size; bir meslekle birlikte; yeni bir yaşantı, yeni arkadaşlar ve belki de yeni bir şehirde yaşama şansı sunacaktır. Bu sebeple tercih yapma konusunda gereken hassasiyeti gösteriyor olmanız size, yaşantınızın bundan sonraki kısmında mutlu ve verimli bir hayatın kapılarını aralayacaktır” diye konuştu.
“Tercihlerinizde ilk sıraları ilgi alanınız olan bölümlere verin”
Tercih yaparken yüzdelik dilim ve sıralamanın önemine değinen Doç. Dr. Karademir, öğrencinin ilgi alanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Karademir, “Tercih yapmada en önemli iki kavram; yüzdelik dilim ve sıralamadır. Bu kavramların önemini bilerek ve önceki yıllardaki yüzdelik ve sıralama bilgilerini göz ününde bulundurarak tercih yapın. Tercih yapmada önemli olan ilgi alanınız ve aldığınız puanın birbiriyle olan ilişkisidir. İlgi alanınız veya istediğiniz programın sıralamasının gerisindeyseniz; ilk birkaç tercihte ilgi alanınıza uygun tercihler yapabilirsiniz. Diğer tercihlerinizde daha somut ve sıralamana uygun tercihler yapmanız uygun olacaktır” dedi.
“Kontenjanlara dikkat edin”
Tercih sırasında yazılacak programlar ve sıralamalardan bahseden Doç. Dr. Ersin Karademir, “Farklı programlar tercih edecekseniz; tercih sıralamanızı yaparken kazandığınız halde gitmeyeceğiniz programlara listenizde yer vermemeye özen gösterin. Bu sizin daha sağlıklı tercih yapmanızı sağlar. Tercih edeceğiniz programların toplam kontenjanları ile sizin bulunduğunuz sıralama arasındaki bağlantı tercihte önemli olabilir. Örneğin; istediğiniz programın toplam kontenjanının 16 bin öğrenci olduğunu düşünürseniz; siz bu sayının yakınında bir sıralamaya sahipseniz tercihte daha dikkatli olmanız gereklidir. Yapacağınız tercihlerinizin ve kazanacağınız olası bölümlerin kendinize katkı sağlayacak niteliklere sahip olmasına önem verin. Bilindiği üzere, salgın süresince üniversiteler uzaktan öğretim ile derslerini yürüttüler. Tercih yaparken üniversitenin hem uzaktan öğretim olanaklarını hem de yüz yüze öğretimdeki imkânlarını araştırın” diye konuştu.
“Üniversite ve bölümleri detaylı olarak araştırın”
Seçilen bölümün yanı sıra fakülte ve üniversiteye de dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Karademir, “Çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece ömrünüzün bundan sonraki kısmında yapacağınız mesleği belirleyeceği için seçtiğiniz bölüme, fakülteye, üniversiteye dikkat edin. Kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi ve potansiyelinizi düşünerek seçim yapın. Üniversitenin sağladığı yurtdışı imkânlarını ve ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının çeşitliliğini de inceleyerek tercih yapmaya özen gösterin. Üniversitelerin Uluslararası Ofis birimlerinin web sayfaları size bir yol gösterebilir. Dijital bilgiye ulaşmanın bu kadar ilerlediği bir çağda listenize aldığınız tüm üniversite ve bölümleri internette detaylı olarak araştırın. Üniversitenin burs, barınma, uzaktan veya yüz yüze eğitim, araştırma, kütüphane, sosyal etkinlik gibi olanaklarını web sitelerinden detaylarıyla öğrenmeye çalışın. Üniversitelerin Akademik Birimlerinin web sayfalarını da incelemeniz önerilmektedir” ifadelerini kullandı.
“Sadece şehir için tercih yapmayın”
Bölümleri tercih ederken bazı durumların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Ersin Karademir, “Yeni açılmış ve sıralaması belli olmayan bölümü tercih edecekseniz; farklı üniversitelerdeki aynı bölümler ile karşılaştırma yaparak tercih yapmalısınız. Sadece şehir için tercih yapmayın. Akademik, bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki gibi imkânları da mutlaka göz önünde bulundurun” diye konuştu.
“Kazandığınız bölümde siz öğrenci olup, siz okuyacaksınız”
Öğrencilere seslenen öğretim üyesi Karademir, kendilerine yatırım yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunarak şu sözleri kullandı:
“Sizi diğer öğrencilerden ve diğer mezunlardan ayıracak en önemli şey üniversite yaşantınızda kendinize yapacağınız yatırımlardır. Bu bilinçle üniversite hayatına adım atın. İş dünyasında sadece diplomanız değil sizin yetenek ve kendinize yaptığınız yatırımlar da etkili olacaktır. Tercih yaparken kendi haricinizde birçok farklı değişkenin tercihlerinizi etkilediğini göreceksiniz. Bu aşamada kendinizi mutlu edecek, kişisel olarak gelişiminizi arttıracak, size birçok alanda donanım sağlayacak tercihler yapmaya özen gösterin. Unutmayın, kazandığınız bölümde siz öğrenci olup, siz okuyacaksınız.”

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