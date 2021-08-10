Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı 

DHA

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1ölü, 1 yaralı 


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Ufuk Sırtıkara (25) öldü, Okan D. (26) ise yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Şirintepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25) bıçakla yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Burak Ü. (26) ile kavga sırasında yanında bulunan 4 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)
2021-08-10 14:04:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de cinayet Eskişehir’de çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir’de cinayet Eskişehir’de çıkan kavgada ...
Ormanlara giriş yasağı işleri düşürdü
YEREL HABERLER Ormanlara giriş yasağı işleri düşürdü
ESOGÜ’den aday öğrenciler için tercih rehberi
YEREL HABERLER ESOGÜ’den aday öğrenciler için tercih rehberi
Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı
Kahve severlerin favorisi bu bitki Bir fincan kahve yetiştirmek isteyenler bu bitkiyi tercih ediyor
YEREL HABERLER Kahve severlerin favorisi bu bitki Bir fincan kahve ...
Termos satın alırken kapak seçimine dikkat Kaliteli bir termos uzun yıllar kullanılabiliyor Termos satıcısı Mustafa Kurşunlu: "Vidalı kapak sistemine sahip termoslar daha güvenilir" "Termos satın alırken 12/24 ibaresinin olmasına dikkat edilmeli"
YEREL HABERLER Termos satın alırken kapak seçimine dikkat Kaliteli ...
Atık malzemelerle ailesine yaşam alanı kurdu Bahçesindeki her şeyi atık malzemelerden inşa etti Pandemideki boş vaktinin tamamını üreterek geçirdi Evinin bahçesine çeşitli yapılar inşa eden Yaşar Yavuz: “Tamamı atık malzemelerden oluşan ağaç ev, kamelya, çeşme inşa ettim” “Atık malzemelerle inşa ettiğim yapılar ailem tarafından çok beğenildi” “Üretmek insana ayrı bir zevk veriyor”
YEREL HABERLER Atık malzemelerle ailesine yaşam alanı ...
Temmuzda trafik kazalarında 297 kişi öldü
YEREL HABERLER Temmuzda trafik kazalarında 297 kişi öldü
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Sivrihisar’da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Sivrihisar’da sel bilançosu gün yüzüne çıktı
Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole yuvarlanan araçta 4 kişi yaralandı
Bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bir mahalle daha karantinaya alındı
4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı Kunduracı Nurettin Kara: "Dışarıdaki hayatı 4 metrekareye sığdırdım" "Çocukluğum ve gençliğim bu dükkanda geçti"
YEREL HABERLER 4 metrekarelik dükkânına yarım asır ...
İnönü’nün sokakları yenilenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’nün sokakları yenilenmeye devam ediyor
Kasık fıtığında tek çözüm cerrahi tedavi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Tolga Hüner: “Kasık fıtıklarında tek tedavi yöntemi cerrahi”
YEREL HABERLER Kasık fıtığında tek çözüm cerrahi tedavi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. ...
Odunpazarı Belediyesi’nden engelli araç gereç desteği
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden engelli araç gereç desteği
Rektör Erdal stajyer öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Erdal stajyer öğrencilerle bir araya geldi
Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor Antika işiyle uğraşan Bülent Aynacı: “Saatlerin hepsi Osmanlı zamanından kalma”
YEREL HABERLER Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır ...
Yanan bölgelerdeki en büyük tehlike toprak altında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yangın Güvenlik Uzmanı Serap Mergen: “Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi, nemin yüzde 20’nin altına düşmesi yangınlara zemin hazırlıyor”
YEREL HABERLER Yanan bölgelerdeki en büyük tehlike toprak ...
Esnaf önlemini kendisi almalı ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan: “Tedbirler alınmaz ise esnaf zor duruma düşecek”
YEREL HABERLER Esnaf önlemini kendisi almalı ESMİAD Başkanı Şamil ...
(Özel) Şampiyonun yavrusu yarışlara böyle hazırlanıyor 31 yarışın 28’ini kazanan şampiyonun son veliahtı: "Güçlü Turbo" At sahibi Yunus Güçlü: “Turbo taylarının yüzde 70-80’i başarılı olmuştur”
YEREL HABERLER (Özel) Şampiyonun yavrusu yarışlara böyle ...
87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini jandarma buldu
YEREL HABERLER 87 yaşındaki alzaymır hastası Hacer teyzenin ailesini ...
87 yaşındaki alzaymır hastası kadını otobüsten alan olmadı
YEREL HABERLER 87 yaşındaki alzaymır hastası kadını otobüsten alan ...
Başkan Küpeli’den Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye ziyaret Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede: “Eskişehir OSB bizim için özel” “Eskişehir'e çok değer veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye ...