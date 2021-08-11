Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren adaylar için 2021 Tercih İşlemleri 5 Ağustos itibarıyla başladı. Öğrenci adayları öğrenim görmek istedikleri üniversite ve programları belirlemeyi sürdürürken, pandemi döneminde yıldızı parlayan açık ve uzaktan öğrenme programları da adayların gözünde önemli bir seçenek olarak görülüyor. Türkiye’nin açık ve uzaktan öğrenmede öncü kurumu olan Açıköğretim Sistemi de bu tercih döneminde yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıl ilk kez öğrenci alınacak lisans programları Açıköğretim Fakültesi’ne bağlı Görsel İletişim Tasarımı, İktisat Fakültesi’ne bağlı İngilizce İktisat ve İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak yer alıyor. Açılan yeni önlisans programları ise Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği oldu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda verilen bilgiye göre AÖF Görsel İletişim Tasarımı lisans programına 400 genel ve 10 okul birincisi kontenjanı, İktisat Fakültesi İngilizce İktisat, İngilizce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarına da 150’şer genel, 4’er okul birincisi kontenjanı verildi. AÖF Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği önlisans programlarına ise 600’er genel 15’er de okul birincisi kontenjanı verildi. Adaylar bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları ile önlisans programlarına tercih yapabilirken Görsel İletişim Tasarımı lisans programı için sözel, İngilizce İktisat ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programları için ise eşit ağırlık puanlarını kullanabilecek. Söz konusu yeni programlara İkinci Üniversite kayıt türü kapsamında da kontenjan sınırı olmaksızın öğrenci alımı yapılacak.



AÖF Adalet önlisans programına son kez öğrenci alınacak

Açıköğretim Sisteminde öğrencilerin en çok tercih ettiği programlardan biri olan Açıköğretim Fakültesine bağlı Adalet önlisans programına ise bu yıl son kez öğrenci alımı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 18 Haziran 2021 tarihli yazısında geçen “26 Mayıs 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim ön lisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri uyarınca açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle faaliyet gösteren tüm Adalet önlisans programlarına gelecek yıldan itibaren öğrenci alımı yapılamayacak. Yetkililer bu nedenle bu başvuru ve kayıt döneminin AÖF Adalet önlisans programında öğrenim görmek isteyenler için son bir fırsat olduğunun altını çizdi. Adalet Programına YKS Yeni Kayıt türünün yanı sıra kontenjan sınırı olmaksızın ikinci üniversite kapsamında da kayıt olunabilecek. 2021 yılı YKS Tercih Süreci 20 Ağustos Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM web sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

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