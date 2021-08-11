Bir zamanlar en yoğun çalışan meslekler arasında yer alan saat tamirciliği, ülkeye giriş yapan ucuz saatlerden dolayı yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini almaya başladı.

Eskişehir’de yıllardır saat tamiri yapan Muzaffer Yürütücü, 1985’den beri bu meslekten kazandığı gelirle yıllardır geçiniyor. Yürütücü, son yıllarda piyasada bulunan ucuz ve kalitesi düşük ithal ürünlerin yer almasıyla saat tamir mesleğinin yok olmaya başladığını dile getirdi. Son yıllarda ithal saatlerin ucuz olması sebebiyle vatandaşların bu ürünlere yöneldiğini söyleyen Muzaffer Yürütücü, "35 yıldır saatçilik mesleğini yaparak geçimi sağladım. Son yıllarda geçimizi sağlamakta sıkıntı çekiyorum. Müşteriler saat tamirine gelmiyor. Bunun sebebi piyasada bulunan ithal saat ürünleridir. İthal saatlerin ucuz olması, saat tamirindeki masraflarla aynı paraya tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.



“Yabancı saat modellerin birçoğunun tamiri yok”

Geçmişte saat tamircilerin çok yoğun çalıştığını belirten saat ustası Muzaffer Yürütücü, vatandaşların saat tamirine gelmemesini ithal ürünlere bağladı. Yürütücü, “Ülkeye ithal saat girene kadar işlerimiz çok iyiydi. Saat satmaya ve tamir etmeye yetişemiyorduk. Yurtdışından gelen elektronik saatlerden dolayı Türkiye’de üretilen yerli saatlerin satılmasına ilgi kalmadı. Ülkemize giren yabancı saat modellerin birçoğunun tamiri yok. Bunların büyük bölümü de Çin malı" dedi.



“Saatler artık çok ucuzladı”

"Teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle saatlere rağbet azaldı" diyen Yürütücü, “Gelişen teknoloji nedeniyle saat tamirciliği mesleğinde bir şey kalmadı. Her yer saat satmaya başladı. Mağazalar ve alışveriş siteleri saat satıyor. Tamir işi de kalmadı. Cep telefonunda saat var. Teknolojik saatlerde tamir de olunmuyor. Ancak mekanik saatler tamir ediliyor. Saatler artık çok ucuzladı. Bozulunca eskisini atıyor, yenisini alıyorlar" diye konuştu.

Saat tamiri için çırak yetiştirmek istediğini, fakat bulamadığını dile getiren Yürütücü, çocukluğundan beri, ustasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini vurguladı. Bu mesleği gençlerin öğrenmesi ve yaşatması gerektiğini aktaran Yürütücü, "Bu işi yıllardır yapıyorum. Artık saat ustası yetiştirmek istiyorum, fakat çırak bulamıyorum. Saat tamirciliği titizlik isteyen bir meslektir” diye aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.