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Eskişehir’de trafik ekipleri yolcu otobüslerini denetledi Otobüs şoförü Ercan Uğur: “Yolcularımız bize emanet ve hepsinin canı önemli” Otobüs şoförü Ahmet Ateş: “Herkes süresinde kullansın, uykusunu uyusun”

İHA

Eskişehir’de trafik ekipleri yolcu otobüslerini denetledi Otobüs şoförü Ercan Uğur: “Yolcularımız bize emanet ve hepsinin canı önemli” Otobüs şoförü Ahmet Ateş: “Herkes süresinde kullansın, uykusunu uyusun”

Son günlerde artan kazalar nedeniyle Eskişehir’de trafik ekipleri şehirlerarası otobüs terminaline giriş ve çıkış yapan yolcu otobüslerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali giriş ve çıkışlarında yolcu otobüslerini denetledi. Otobüs şoförlerinin belgeleri ile otobüslerin takograf kontrolünü yapan ekipler, araçlara binerek yolculara emniyet kemeri takmaları ve nasıl seyahat etmeleri gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Ekipler, son dönemde artan yolcu otobüsü kazaları nedeniyle şoförleri araç içerisinde alınması gereken tedbirler ve yolculuk esnasında dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

“Yolcularımız bize emanet ve hepsinin canı önemli”
Otobüs kazalarının nedenlerine değinen ve diğer şoförlere uyarılarda bulunan otobüs şoförü Ercan Uğur, “Kazaların sebebi genelde uykusuzluk. Araçta da sorun olabilir. Emniyet kemerini takmak, dikkatli olmak ve kendi yoluna bakmak gerekiyor. Uyku sırası geldiği zaman değişeceksin. Belgelerimizin hepsi tamam. Yolcularımızı da uyarıyoruz. Bütün arkadaşlarımıza söylüyoruz, molalarda gördüğümüz zaman da uyarıyoruz. Biz uzun yol çalışıyoruz ve can taşıyoruz. Herkesin canı kıymetli. Yolcularımız bize emanet ve hepsinin canı önemlidir. Bunun için dikkat etmek lazım” diye konuştu.

“Herkes süresinde kullansın, uykusunu uyusun”
Şoförlerin uykusuzluk nedeniyle anlık hatalar yaparak büyük kazalara sebep olabildiğini belirten otobüs şoförü Ahmet Ateş, “Bu uygulamadan memnunum. Herkes süresinde kullansın, uykusunu uyusun. Halka karşı hizmet veriyoruz. Kazalarda uyku sorunu bir anlık mesele oluyor. Uyumamış olabiliyorlar. Arkadaşlarımız aşağı uymaya indiği zaman cep telefonuyla oynamasın, uykusunu alıp direksiyona öyle çıksın. Tek tercihimiz o yani” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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