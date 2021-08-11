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'Telafide Bende Varım' turnuvası sona erdi

İHA

'Telafide Bende Varım' turnuvası sona erdi

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Telafide Bende Varım" programına katılan minik futbolcular için turnuva düzenlendi.
Minik Şimşekler Ligi adı verilen turnuva bugün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Son günde birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı. Turnuvada 12 okuldan 300 öğrenci hem eğlenirken hem de spor yapma imkanı buldu. Minik sporcuların sahada gösterdiği performans büyük alkış aldı.

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