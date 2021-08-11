'Telafide Bende Varım' turnuvası sona erdi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Telafide Bende Varım" programına katılan minik futbolcular için turnuva düzenlendi.

Minik Şimşekler Ligi adı verilen turnuva bugün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Son günde birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşandı. Turnuvada 12 okuldan 300 öğrenci hem eğlenirken hem de spor yapma imkanı buldu. Minik sporcuların sahada gösterdiği performans büyük alkış aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.