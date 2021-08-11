Eskişehir'de, yolcu otobüslerine denetim



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, son günlerde yaşanan otobüs kazaları nedeniyle polis ekipleri, otobüs terminali girişinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim yaptı.

Son günlerde meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, yolcu otobüslerini durdurup denetim yaptı. Polis, otobüslerin takometre, evraklar ve lastiklerini kontrol etti. Ayrıca yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

'KAZALAR YORGUNLUK VE UYKUSUZLUKTAN OLUYOR'

Otobüs şoförü İbrahim Bayraktar (56), kazaların yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle meydana geldiğini belirterek, "Kazalar yorgunluk, uykusuzluk ve fazla araç kullanmadan kaynaklanıyor. Bir de tabandan gelip, yetişen şoförlerimiz yok" diye konuştu.

'DENETİMLERDEN ÇOK MEMNUNUM'

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerden memnun olduğunu söyleyen otobüs şoförü Ahmet Ateş, "Bu denetimlerden çok memnunum. Herkes aracını süresinde kullansın ve uyusun. Halka karşı bir hizmet veriyoruz. Bu uyku meselesi bir anlık mesele. İnsan bir anda uyuyabilir. Zamanında uyumamıştır. Tüm arkadaşlarıma diyeceğim, istirahatte cep telefonu ile oynamasın, uykusunu alsın ve direksiyona öyle çıksın" dedi

Terminal çıkışında yapılan kontrollerde şoförün kusurunun tespit edilebildiğini ifade eden 45 yıllık otobüs şoförü Hamit Gökoğlu (63) ise, "Ben 1976 yılında direksiyona oturdum. 1985 yılından beri de kaptan şoförlük yapıyorum. Biz şirket olarak kurallara uyuyoruz. Gerekli evraklarımız hazır, istirahatlerimiz var. Terminal çıkışında kontrole geliyorum. Zaten bir sıkıntı varsa burada belli olur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-08-11 15:04:04



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