Cinayet şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de geçtiğimiz gün 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Şirintepe Mahallesinde geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan kavga sonucu bıçakla yaralanan Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25), kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitti. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkara, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucunda, kavgaya karıştıkları iddia edilen Burak Ü. (26) ile beraberindeki 4 kişiyi saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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