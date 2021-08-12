Otomobildeki 1 milyon lirayı çalan 3 şüpheli yakalandı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilin camını kırıp, içerisinde bulunan 1 milyon lirayı çaldıkları suçlamasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir açık otoparkta S.S.'ye ait otomobilin camının kırılarak içerisinde bulunan 1 milyon liranın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri iş yeri güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliler, S.A, A.C. ile A.B'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin gösterdikleri yerlerde 607 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)

2021-08-12 15:43:14



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