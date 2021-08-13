Eskişehir’de haziran ayında bin 941 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Eskişehir'deki konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,7’lık bir düşüş yaşanarak, bin 941 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir'de 2021 Haziran ayı sayılarına göre 500 adedi ilk elden, bin 441 adedi ise ikinci elden olmak üzere toplamda bin 941 konut satışı gerçekleşti. Kentte satışı yapılan bin 941 konutta ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,5 oranında azalarak 412 adet oldu. Diğer satışlar ise yüzde 16,1 oranında artış görülmesiyle bin 529 adet oldu. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 412 konutun 83 adedi ilk, 329 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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