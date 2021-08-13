Başkan Bozkurt’tan Ford Otosan’a teşekkür plaketi

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü ilçesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nın ilçeye yapmış olduğu katkılardan dolayı Fabrika Müdürü Aysan Hoşver’e teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Bozkurt, gerçekleştirilen ziyarette Fabrika Müdürü Hoşver’e göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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