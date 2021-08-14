'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli kafilesi Eskişehir’i gezdi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli’den gelen 40 genç Eskişehir’i gezdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü proje kapsamında Denizli’den gelen gençleri 4 gün boyunca misafir etti. Bala Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan gençler, Eskişehir merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezerek gönüllülük çalışmaları yaptı. Biz Anadoluyuz projesiyle milli ve manevi değerler pekiştirilerek kardeşlik bağının güçlenmesi, gençlerin kültürel ve tarihi miras hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

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