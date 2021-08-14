Eskişehir'de kayıp üniversiteliyi arama çalışmalarında 6'ncı gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de kayıp üniversiteliyi arama çalışmalarında 6'ncı gün

DHA

Eskişehir'de kayıp üniversiteliyi arama çalışmalarında 6'ncı gün


Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Salih Güngör'ün (22) bulunması için başlatılan aramakurtarma çalışmaları, Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanında devam ediyor. 
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Salih Güngör'den, 6 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Göngör'ün yakınları, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların aramakurtarma ekiplerinin, Güngör'ün cep telefonunun en son sinyal verdiği yer olan Eskişehir-Ankara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanı ile çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları bugün de devam etti. 
'KARDEŞİM KENDİ HALİNDE SAKİN BİRİSİYDİ'
Sosyal medya hesabından kayıp ilanı paylaşımı yapan Salih Göngör'ün ağabeyi Sezer Güngör, kardeşinin kendi halinde, sakin birisi olduğunu belirterek, "Kardeşim pazartesi günü sabah saat 08.00'de evden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamıyoruz. Bulunması için emniyet, jandarma ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri her yerde kardeşimi arıyor. Onu çok seviyoruz. Bulunması için dua ediyoruz. Onunla iyi bir kardeştik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Ümidimiz, bir an önce kardeşimin bulunması. Bizleri yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2021-08-14 15:07:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kışa hazırlık yapanlar biber ve patlıcan satışlarında yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Kışa hazırlık yapanlar biber ve patlıcan satışlarında ...
Eskişehir’de spreyle boyanan trafolar görüntü kirliliği oluşturuyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de spreyle boyanan trafolar görüntü ...
71 Evler’de semt pazarı sorunu çözüldü 71 Evler’de sorunlar çözüldü, pazarcı tezgahını açtı Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt: “Sonunda halkın istediği ve beklentisi yerine geldi”
YEREL HABERLER 71 Evler’de semt pazarı sorunu çözüldü 71 Evler’de ...
Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı
YEREL HABERLER Seyitgazi'de 'Çörek Otu Hasat' programı yapıldı
Çim motoru tamircilerinin yoğun mesaisi başladı Makine tamir ustası Naci Türegün: "Arızalanmaması için makineleri kullanma kılavuzuna göre hareket etmek lazım"
YEREL HABERLER Çim motoru tamircilerinin yoğun mesaisi ...
'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli kafilesi Eskişehir’i gezdi
YEREL HABERLER 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Denizli kafilesi ...
(ÖZEL) Eskişehir’in yeni gözdesi: "Karadeniz Mısırı" Yerli mısıra vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Üretici Vahap Demir: "Sağlığa elverişli ve şeker oranı çok düşük”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Eskişehir’in yeni gözdesi: "Karadeniz ...
Başkan Bozkurt’tan Ford Otosan’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan Ford Otosan’a teşekkür plaketi
Korona virüs vaka sayısının artmasında vatandaşlar yine vatandaşları suçladı Eskişehir’de vaka sayısı 1 ayda 3 kattan fazla arttı Unutulan kurallar 3 kattan fazla artışa neden oldu
YEREL HABERLER Korona virüs vaka sayısının artmasında vatandaşlar ...
Kaybolan genci arama çalışmaları drone ile havadan sürüyor
YEREL HABERLER Kaybolan genci arama çalışmaları drone ile havadan ...
Eskişehir’de haziran ayında bin 941 konut satıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de haziran ayında bin 941 konut satıldı
Osmangazi Mahallesi’ne Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi açılıyor
YEREL HABERLER Osmangazi Mahallesi’ne Oyunpazarı Kreş ve Gündüz ...
75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek mücadele Doğuştan görme engelli torunları için gece gündüz çalışıyor Torunlarını kimseye muhtaç etmeyen 75 yaşındaki Şerife Saygı: "Her gün şükrediyorum çünkü bu Allah’ın imtihanıdır"
YEREL HABERLER 75 yaşındaki babaannenin torunları için verdiği örnek ...
65 yıldır yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER 65 yıldır yorgancılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Eskişehir’de trafo yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafo yangını paniğe neden oldu
Bir meslek daha tarih oluyor 40 yıldan fazladır baba mesleğini sürdüren kasket ustası mesleğin yok olmasından yakınıyor Çırak bulunamayan bir meslek daha yok oluyor Kasket ustası Naci Umut: “1985’den sonra günümüze kadar duraklama yaşanıyor”
YEREL HABERLER Bir meslek daha tarih oluyor 40 yıldan fazladır baba ...
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Yanan ormanlar tüm ülkedeki arıcıları etkiledi Çam balı üretiminde kayıp büyük Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hem ciğerlerimiz hem de üretim alanları yandı” “Ekonomik değeri yüksek çam balının üretimi ciddi yara aldı” “Çam balı üretiminde eskiye dönebilmek zor ve uzun bir süreç”
YEREL HABERLER Yanan ormanlar tüm ülkedeki arıcıları etkiledi Çam ...
(Özel) Vatandaşların karavanlara yönelmesi satışları yüzde 300 arttırdı Karavan imalatçısı Mehmet Yüksel: "Talep yüzde 300 artınca sektör büyüdü, ürün tedariki gecikiyor” “Müşteri kendi aracını karavana dönüştürmek için getiriyor” “120 bin TL ile araçları tam teçhizatlı bir karavana çeviriyoruz” “Herkesin bu işe girmesiyle sektör şişti, yapan kazanıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Vatandaşların karavanlara yönelmesi satışları ...
Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de üniversiteli gençten 3 gündür haber ...
Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor
Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Altın görünümlü gümüş ürünler yoğun talep görüyor
ESOGÜ’lü projeye Litvanya Büyükelçiliği’nden destek
YEREL HABERLER ESOGÜ’lü projeye Litvanya Büyükelçiliği’nden destek
Odunpazarı Belediyesi'nde bütün çalışanlar sendikalı oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi'nde bütün çalışanlar sendikalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.