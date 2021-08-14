Porsuk Çayı’nda kazlardan görsel şölen

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Eskişehir’de Porsuk Çayı’nda sürü halinde yüzen kazlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’in ortasından geçen Posuk Çayı’nda kazlar güneşli havanın tadını çıkardı. Çayın Kanlıkavak Parkı içinden geçen bölümünde yüzen kaz sürüsü, belli aralıklarla su kıyısına çıkıp güneşlendi. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği çay üzerinde ve kenarında renkli görüntüler oluşturan kazlar, objektife yansıyan pozlarıyla adeta kendine hayran bıraktı. 12 kazın ahenk içinde yüzmesi ise kartpostallık manzara oluşturdu.

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