Kumar oynayan 58 kişiye 260 bin lira ceza

Eskişehir'de mühürlenmiş ve ruhsatsız olan iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişiye 260 bin lira para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı özel ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 58 kişiye toplamda 260 bin 188 liralık ceza yazıldı. İş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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