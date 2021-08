AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Uzun süre temizlenmeden kullanılan bilgisayarlar içindeki tozlanma nedeniyle önce yavaşlamaya başlıyor, sonra ise tamamen yanabiliyor.

Günümüzde insan hayatının önemli araçlarından biri olan bilgisayar teknolojilerinin bakımı, performans ve uzun ömürlülük için aksatılmadan yapılmalı. Mobil araçlar olduğu için farklı ortamlarda kullanılan ve belli bir sürenin ardından soğutma sistemleri yıpranabilen cihazların iç temizliklerinin yaptırılması ısınma, performans düşüklüğü gibi sorunları en aza indiriyor. Kullanıcıların cihazın dış kısmından göremediği bölümlere biriken toz ve pislikler ısı sorununu ortaya çıkarıyor. Bazı kullanıcıların bilgi ve birikimi olmadan ettikleri müdahale, cihaza temizleme işleminden daha maliyetli hasarlar verebiliyor.



“Dizüstü bilgisayarlarda bakım şart”

Konuyla alakalı konuşan bilgisayar tamircisi İsmail Demirkapı, notebook ve laptop gibi taşınabilir bilgisayarların iç kısımlarının ve soğutma sistemlerinin masaüstü bilgisayarlara göre daha küçük ve karmaşık olduğunu ifade etti. Taşınabilir cihazların diğerlerine göre daha çabuk yıprandığını belirten İsmail Demirkapı, “Artık insanlar için cep telefonu ve bilgisayar olmazsa olmaz oldu. Cep telefonları kendilerini soğutabiliyor ama laptop ve notebook gibi teknolojik ürünlerde ekstra soğutmak gerekiyor. Masaüstü bilgisayar olarak tabir edilen bilgisayarlarda ayrıca fan eklenebiliyor ama notebookta her şey sıkıştırılmış bir vaziyette. Küçük malzemeler ile soğutuluyor, bu da daha çok bakıma ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor” diye konuştu.



“Bakım bilgisayarın ömrünü uzatır”

Tozdan dolayı ısınan bilgisayarlara yapılan işlemleri anlatan İsmail Demirkapı, yapılan bakımların bilgisayarın performans açısından olumlu etkileri olduğunu ifade etti. Bilgisayar tamircisi İsmail Demirkapı, “Isınan cihazların bir an önce bakımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü bakımsız 5 sene dayanabilecek olan bir cihaz bakımlarının yapılması ile bu süreyi 78 yıla çıkarabilir. Sıfır ürünlerin fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Fan bakımları ile yaş ömürlerinin ve performanslarının artacağını her fırsatta belirtiyoruz. Zaten kullanıcılar da bunu, ’üzerine yumurta kırsam pişecek kıvamda’ diyerek belirtiyor” ifadelerini kullanarak bakımın önemine değindi.



“Temizlenmeyen fan anakarta mal olabilir”

Kullanıcının cihazına uygulanan işlemleri sıralayan İsmail Demirkapı, bilgisayar kullanıcılarının yapılan temizlik işlemlerini evde kendilerinin yaptıklarında 7 bin lirayı bulan maliyetlere yol açabileceğini belirtti. İsmail Demirkapı koyula alakalı, “Bilgisayarı komple dağıtıp termal macun ve fan bakımlarını yapıyoruz. Birtakım kontroller sonucunda da müşteriye teslimini sağlıyoruz. Yaklaşık bir günde işlem tamamlanıyor. Kullanıcılar ciddi manada kullanımda rahatlıyorlar. Biz burada teknik bilgilerimizi kullanıp bilgisayara müdahale ediyoruz. Kullanıcı evde kendi başına bu işlemleri yapmaya kalkıyorsa, en ufak kablo ya da soket hasarında cihaz kısa devre yapabilir ve bu da anakarta zara verir. Anakartta bilgisayarın en önemli parçasıdır, buna bağlı olarak da epey bir pahalıdır. Biz ısrarla kendilerinin değil bir bilenin açmasını istiyoruz. Fan balım maliyetleri 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Tabii bu cihazdan cihaza değişiyor. Ama bakım yapılmaması sonucu bozulan anakartların maliyeti bunun kat ve kat üzerinde” diye konuştu.

