Eskişehirli esnaf öğrencileri bekliyor Üniversitelerin açılma haberi esnafı umutlandırdı

Üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir'de esnaf, ülke genelinde artan aşılama çalışmalarının ardından yaklaşık 1 buçuk yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin tekrar başlamasını dört gözle bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz sene 16 Mart’tan bu yana üniversitelerde bazı bölümler haricinde uzaktan eğitime devam ediliyor. Salgın döneminde üniversitelerin kapalı olması, Türkiye’nin üniversite kenti olarak bilinen Eskişehir’deki esnafı da olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde kepenk indiren esnaf, normalleşme sürecinde açılsa da öğrencilerin kendi memleketlerine dönmesi nedeniyle müşteri bulmakta zorlandı. 20212022 güz dönemindeki eğitimin nasıl yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da Eskişehirli esnaf üniversitelerin açılmasını bekliyor. Ülke genelinde aşı çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkat çeken esnaf, gerekli tedbirler alınarak normalleşmenin devam edebileceğini söylüyor.



“Üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz”

Eskişehir’de ikinci el ev eşyası satan Günay Kısa, üniversitelerin kapanması sonucunda müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Eğitimin yüz yüze yapılmasını konusunda umutlu olduklarını dile getiren Kısa, “Pandemiden dolayı gelen yasaklardan kaynaklanan bütün esnaf gibi bizim sektör de büyük sıkıntılar yaşadı. Sonuçta Eskişehir üniversite şehri ve gelirimizin çoğunu üniversiteli kardeşlerimizden sağlıyoruz. Yıpranmayı bu sene az da olsa dindirmek için üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Son bir ay içerisinde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 8090 daha yüksek müşteri potansiyelimiz var. Şu an gelen öğrenciler var. Kira fiyatlarından dolayı bir an önce eski öğrenciler tutmak istiyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.



“Eskişehir’i kalkındıran üniversite öğrencileridir”

Üniversiteye yakın konumda bir lokantada çalışan Cihangir Yurtkan ise, üniversitelerin kapanması işlerini yüzde 60 düşürdüğünü söyledi. Eskişehir’deki çoğu esnafın üniversite öğrencisine bağlı yaşadığını belirten Yurtkan, “Pandemi sürecinin başından beri üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü Eskişehir’i kalkındıran üniversite öğrencileridir. Yaklaşık 180200 bin civarı öğrenci var burada. Bütün esnaf üniversite öğrencisine bağlı olarak yaşıyor. Bizim işimizi yüzde 60 kadar düşürdü. O yüzden üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Şu an 5 tane satış yapıyorsak bu üniversitelerin açıldığında 10’a kadar yükselecek” diye konuştu.



“Öğrenci bizim can suyumuz”

Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi yakınlarında berberlik yapan Ali Yeniçelen, müşterilerinin büyük bir çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğunu söyledi. Üniversitelerin bir an önce açılmasını isteyen Yeniçelen, “Okulların kesinlikle açılması bizim için çok önemli. Eskişehir’de üniversitenin çok olmasıyla ilgili müşteri portföyümüzde öğrencilerle olduğu aşikâr. O yüzden insanların bu konuda biraz daha duyarlı olup, okulların ve üniversitelerin eğitim sürecinin başlamasını istiyoruz esnaf olarak. Çünkü öğrenci bizim can suyumuz. Üniversitenin kapalı olması işimizi yüzde 80 bitirdi” ifadelerini kullandı.

