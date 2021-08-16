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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Market kırtasiye yardımlarını bekliyor

İHA

Halk Market kırtasiye yardımlarını bekliyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin hizmete sunduğu ve tüm Türkiye’ye örnek olan 'Halk Market', halkın ve Odunpazarı esnafının katkıları ile toplanan kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.
Odunpazarı Belediyesi’nin geliştirdiği ve sosyal belediyecilik anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran Halk Market, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Okul masrafları ailelerin belini daha fazla bükmesin diye Odunpazarı Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Halk Market ile çocuklara kırtasiye yardımı yapıyor. Halk Market, kalemden deftere, çantadan kuru boyaya geniş bir yelpazede gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ile binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor.
Her yıl gerçekleştirdikleri kırtasiye yardımı ile yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yüzlerce çocuğun yüzünün güldüğünü söyleyerek yardımseverlere çağrıda bulunan yetkililer, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini kaydetti. Hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini vurgulayan yetkililer, Halk Market’e yapılan bağışların tamamının, yılsonunda ödenen kurumlar vergisi ve gelir vergisinden düşülebildiğinin de altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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