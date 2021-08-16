Porsuk’ta balık ölümleri devam ediyor Kent Park’tan sonra Kanlıkavak’ta da ölü balık paniği

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Eskişehir’de bulunan Kanlıkavak Parkı’nın ortasından geçen Porsuk Çayı’nda meydana gelen balık ölümleri endişe oluşturuyor.

Eskişehir’in en önemli su kaynaklarından biri olarak bilinen ve içerisinde farklı türden birçok balığı barındıran Porsuk Çayı’nda yaşanan balık ölümleri dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Kent Park’tan geçen suyun yüzeyinde görülen ve son günlerde de Kanlıkavak Parkı’nda öne çıkan ölü balıklar görenleri endişelendiriyor. Ölümlerin nedeni bilinmezken belediyeye bağlı ekipler, yüzeye çıkan balıkları sandal yardımıyla temizliyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, son zamanlarda ölümlerin arttığını vurgulayarak, nedeninin araştırılması için yetkililere sesleniyor.

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