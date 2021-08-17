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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor

İHA

İnönü tarihinde bir ilk daha gerçek oluyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan konutlar için yer teslim çalışmaları başladı.
Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un çalışmaları sonrasında ilçeye getirilen ve ihalesi yapılan TOKİ Konutları için yer teslim çalışmalarına başlandı. İnönü İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde yapımına başlanacak olan toplu konutlar için yer teslim çalışması yapan yüklenici firma yetkilileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi” kapsamında İnönü İlçesine ihalesi TOKİ tarafından yapılacak projede 128 adet daire, ticaret merkezi ve cami inşası yer alacak.

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