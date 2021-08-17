Yiyecek arayan gri balıkçıl renkli görüntüler oluşturdu

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Eskişehir’de sulama kanalı yakınlarında yiyecek arayan gri balıkçıl objektife yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesinden geçen sulama kanalı yakınlarında yiyecek arayan balıkçıl renkli görüntüler oluşturdu. Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında yaygın olarak yaşayan gri balıkçıllar, Türkiye coğrafyasında ise genellikle kış mevsiminde daha çok ortaya çıkıyor. Türkiye’nin özellikle batı kesimlerinde sıkça görülen gri balıkçılın, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Eskişehir’de yiyecek ararken görülmesi dikkat çekti.

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