(Özel) Birçok ülke bu özel fincanları sipariş ediyor Hobi olarak başladığı seramik işinde yurtdışına açıldı Eskişehir’den dünyaya özel tasarım fincanlar üretiyor Seramik sanatçısı Merve Elbir Çapa: “Atölyemi hobi olarak açmıştım, tasarımlarım sevilince önüm açıldı” “Seramik, toprağın ateşle dansı ve bir gönül işidir” “Adımı yurtdışında duyurmaktan dolayı gurur duyuyorum”

Tasarımlarının beğenilmesiyle hobi olarak başladığı seramik işini ticarete döken Merve Elbir Çapa, şimdilerde ise özel olarak ürettiği fincanlarını ülke sınırlarına sığmayarak Kuveyt, Katar, ABD gibi ülkelere ihraç ediyor.

Eskişehir’de yaşayan bir çocuk annesi Merve Elbir Çapa, küçüklüğünden beri meraklısı olduğu seramik işini 2,5 yıl önce açtığı atölye ile ticarete döktü. Başta hobi olarak yaptığı özel tasarım ürünleri çevresi tarafından çok beğenilince genellikle internet üzerinden sipariş almaya başlayan seramik sanatçısı Çapa, yurtdışındaki müşteri potansiyelinin de yüksek olduğundan bahsetti. Kuveyt ve Katar gibi ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile de bağlantılarının başladığını belirten Çapa, isminin yurtdışında güzel tasarımlarla anılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



“Atölyemi hobi olarak açmıştım, sevildi ve önüm açıldı”

Çocukluğundan beri seramik ile içli dışlı olduğunu aktaran 36 yaşındaki Merve Elbir Çapa, bu konuda herhangi bir eğitim almadığını belirtti. Evde pratik yaparak bu mesleğe başladığını ifade eden Çapa, “Profesyonel olarak iki buçuk yıldır seramikle uğraşıyorum, ancak 9 yaşında başladım diyebilirim. Evde yapa yapa kendimi geliştirdim, atölyelerde çalıştım. Aslında 20 yıl diyebiliriz. Atölyemi de hobi olarak açmıştım ama inanılmaz derecede tasarımlarım sevildi ve önüm çok açıldı. Şu an ismimi duyurdum güzel bir şekilde. Ticari boyutu çok farklı yerlere geldi” diye konuştu.



“Tasarımlarımda kendi kişiliğimden ilham alıyorum”

Tasarımlarını seramiğe işlerken kendinden ilham aldığını söyleyen tasarımcı Merve Elbir Çapa, müşterileri tarafından daha çok tercih edilen ürünlerinden bahsetti. Fiyatlara da değinen Çapa, “Tasarımlarımda kendimden ilham alıyorum. Kendi kişiliğimi yansıtmaya çalışıyorum. Tasarımlarımın beğenilmesi çok güzel bir şey. Yurtdışından müşterilerim var, internet siteleri ve sosyal medyadan buldular beni. Yurtdışına en çok paletli, balıklı ve “Poseidon”u işlediğim kahve fincanlarını ihraç ediyorum. Üç kategoride yurtdışında ciddi bir müşterim var. Daha uygun fiyatlara satamıyoruz, çünkü el emeği var bu ürünlerde. Genellikle 607080 TL’ye ürünler var. Aslında her keseye uygun ürünlerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.



“Seramik bir gönül işidir”

İşini severek yaptığını ifade eden Çapa, seramiğin bir “gönül işi” olduğunu, bu yüzden kendisini çok etkilediğini kaydetti. Başlarda herhangi bir ticari amaç gütmediğini vurgulayan Çapa, “İyi ki tasarlamışım, bu işe gönül vermişim çünkü seramik gönül işi. Ticari hiçbir zaman bakmadım seramikte. İnsanlara bir şey gösterirken amacım hep onlara seramiği sevdirmekti. Seramik; toprak, ateş ve danstır yani “toprağın ateşle dansı” derim her zaman. O yüzden o ateşle dans beni hep büyülemiştir. Bundan dolayı tasarlarken herhangi bir ticari amaç gütmedim, ama bu iş ticarete döndü bundan da mutluyum” dedi.



“Beni en mutlu eden olay, adımı yurtdışında duyurmak”

Yurtdışındaki müşteri potansiyeline değinen seramik sanatçısı Merve Elbir Çapa, isminin yurtdışında da duyulmasından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Gelecekteki hedefleri hakkında konuşan Çapa, şöyle devam etti:

“Çok fazla talep oldu, çok fazla müşteri potansiyelim var. Eskişehir’de olmak ve yurtdışına ürün satmak benim için gerçekten çok onur ve gurur verici bir şey. Beni en mutlu eden olay, adımı yurtdışında duyurmak. Kuveyt ve Katar’dan müşterilerim var. Şimdi bir Amerika bağlantımız var, orası da olacak. İnşallah daha da hedeflerim büyük. İnşallah daha iyiler olur.”

