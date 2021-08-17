Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı.
Alpu ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde yaşayan T.Y. rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Y. yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın etrafına şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. 5 kişilik ailenin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-08-17 11:49:48
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