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Eskişehir’de sobacıların kışa hazırlığı başladı Sobalar sadece ısınmak için değil dekoratif amaçlıda kullanılıyor

İHA

Eskişehir'de kışın yaklaşmasıyla el emeği kuzine ve sobaların üretimi tüm hızıyla devam ederken, üretilen sobaların bazen dekorasyon amaçlı bile kullanıldığı öğrenildi.

Eskişehir’de sobacıların kışa hazırlığı başladı Sobalar sadece ısınmak için değil dekoratif amaçlıda kullanılıyor

Eskişehir’de kışın yaklaşmasıyla el emeği kuzine ve sobaların üretimi tüm hızıyla devam ederken, üretilen sobaların bazen dekorasyon amaçlı bile kullanıldığı öğrenildi.
Kent merkezinde yaşayan Hilmi Duru 13 yaşında çırak olarak başladığı soba ve kuzine üretimini 48 senedir devam ettiriyor. Başparmağını bir kaza sonucu kaybeden Hilmi Duru mesleğinden asla vazgeçmemiş. Ham bir şekilde gelen demiri, döküm ve saç haline getirdikten sonra ustalığını katarak onları işliyor. Gelişen teknoloji ve yeni imkânlar nedeniyle soba ve kuzinelere olan talep azalıyor. Vatandaşlar artık soba ve kuzineleri dekorasyon amaçlı kullanıyor. Dekorasyon amaçlı kullanılan soba ve kuzinelere daha çok yurt dışından talep olduğunu aktaran Hilmi Duru, ‘‘En çok kuzineler talep görüyor buradan alıp Avrupa’ya götüren bile var. Doğalgaz ve elektrikli sobalar ne kadar işimizi azaltsa da bunu sevenler evin bir köşesinde dursun diyor. Sobalarda kışa girerken satışlar da başlıyor’’ diye konuştu.

“Kuzinelerde 4 bin liraya kadar olan ürünler var”
Fiyatların geçen seneye göre artmasına rağmen yurt dışı satışlarında artış olduğunu dile getiren, Duru sözlerine şöyle devam etti:
‘‘Geçen seneler de 700 lira olan soba bu sene bin, bin beş yüz lira. Sobalarda çeşitlilik de arttı. Mobilya gibi sobalar var, eskiden tek renk vardı şimdi çok çeşitli sobalar var. Kuzinelerde 4 bin liraya kadar olan ürünler var. Buradaki esnaflar soba, kuzine gibi ürünlerin ihracatını yapıyor. Afganistan bu sene sıkıntılı ama Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan gibi ülkelere ürünler gidiyor. Mangal ve semaverde bu sene artış olmadı, geçen sene daha iyiydi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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