Anadolu Üniversitesi Yunus Emre’nin anısını sanatla yaşatıyor

Yunus Emre’nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ ilan edilmesiyle birçok şehirde ve kurumunda etkinlikler düzenleniyor.

Bu süreçte Yunus Emre’nin memleketi olan Eskişehir, düzenlenen etkinliklerde başı çeken şehirlerarasında yer alıyor. Merkez kampüsünün adının ‘Yunus Emre’ olduğu Anadolu Üniversitesi de Eskişehir gibi Yunus Emre’yle bütünleşerek, bu bağlamda gerçekleştirilen organizasyonlardaki en önemli paydaşlardan birini oluşturuyor. Bu kapsamda bir dizi etkinliği hayata geçiren Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre’yi anma, anlama ve kutlama amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Yunus Emre ve Türkçe Yılı çerçevesinde Anadolu Türk kültürünün en önemli figürlerinden biri olan Yunus Emre’nin anısını Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal kimliğiyle somutlaştırmayı amaçlayan “Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması” düzenlenecek. Öte yandan yarışma aracılığıyla Türk sanatçı ve tasarımcıların, sanat dünyasına yeni eserler kazandırması; Yunus Emre’nin sevgi, hoşgörü ve evrensel fikirlerini heykel ve üç boyutlu tasarım formuyla yorumlanıp hediyelik eşya kavramıyla bütünleştirmesi hedefleniyor.

Yunus Emre ve Anadolu Üniversitesi konulu yarışmaya üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri katılabilecek. Katılımcılar eserlerini 1519 Kasım tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’ne elden veya kargo yoluyla teslim edebilecek. 25 Kasım Salı günü açıklanacak yarışmanın sonucuna göre Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Öte yandan yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve üç adet de 2 bin 500 TL değerinde mansiyon ödülü dağıtılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.